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Бочоришвили: Грузия готова председательствовать в ОБСЕ в 2027 году
24.09.2026 10:42
Грузия заинтересована в председательстве в ОБСЕ в 2027 году и готова сотрудничать со всеми государствами-членами организации.
Как передает грузинское бюро Report, об этом заявила вице-премьер, министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили на приеме для представителей государств-членов ОБСЕ, организованном в рамках недели высокого уровня 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
М.Бочоришвили отметила, что Грузия выдвинула свою кандидатуру на председательство в ОБСЕ в 2027 году и рассчитывает на поддержку государств-членов организации.
Министр заявила, что вопросы безопасности в Европе сталкиваются с серьезными вызовами, подчеркнув, что в таких условиях возрастает значение диалога и сотрудничества. По ее словам, уважение суверенитета, диалог, мирное урегулирование конфликтов, соблюдение международного права и норм, а также выполнение взятых на себя обязательств являются основой безопасности.
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