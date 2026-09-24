Папуашвили: Фронт революционной пропаганды повержен

24.09.2026 15:42





Фронт революционной пропаганды повержен — Фактически эта группа протеста на наших глазах сформировалась в псевдорелигиозную секту со всеми ее характерными признаками, символикой, ритуалами, жрецами и предстоятелями, жертвами и мучениками! Эта группа сформировалась в агрессивную фундаменталистскую секту, именно так на нее и следует смотреть и делать из этого выводы, — заявил находящийся с визитом в Люксембурге председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили, отвечая на вопрос относительно опубликованного им поста в «Фейсбуке».



Как отметил Папуашвили в этом контексте, «у этой конкретной группы есть собственное летоисчисление, сегодня для них символический 666-й день, и он хотел откликнуться на эту знаменательную дату».



По заявлению Папуашвили, «так называемая группа непрерывного протеста лишилась содержания, занята оправданием собственного существования, и вся их деятельность направлена на то, чтобы убедить самих себя в том, что они существуют».



«Фронт революционной пропаганды побежден. Никто больше не верит, что в 2024–2025 годах мирные акции были мирными. Никто больше не верит, что те, кто задержан за насилие, насилия не совершали. Никто больше не верит, что выборы были сфальсифицированы. Кстати, они сами в это больше не верят — среди представителей оппозиции все чаще звучат заявления о том, что их решение бойкотировать парламент было неправильным. Сегодня революционная пропаганда уже сформировавшейся в секту группы полностью потерпела поражение, и они заняты самоуспокоением.



Фактически на наших глазах эта группа протеста сформировалась в псевдорелигиозную секту со всеми характерными признаками, символикой, ритуалами, которые они проводят, своими жрецами и лидерами, своими жертвами и мучениками. Во всем этом происходит определенное подражание религии, и это псевдорелигиозное образование. В то же время, поскольку оно агрессивное и насильственное, это псевдорелигиозная фундаменталистская секта, за которой мы сейчас наблюдаем», — заявил Папуашвили.



Папуашвили также заявил, что «секта резистентна к любому чужому мнению и поэтому избегает диалога и действует по догмам».



«Особенность секты заключается в том, что она резистентна к любому чужому мнению, которое не вписывается в ее представление о мире. Поэтому она избегает любого диалога и действует по догмам.



Сегодня Европейский союз они возвели до уровня догмы и объявили его землей обетованной, о которой нельзя говорить ничего критического. Примером этого является случай Георгия Гвелесиани, когда кто-то не просто говорит что-либо критическое, а задает вопрос. Гвелесиани в своем интервью говорил о том, в чем заключаются преимущества Европейского союза и в чем проблемы, — и за этим последовали все те судороги, которые испытали представители этой секты, поскольку кто-то коснулся чего-то, что является их святыней и о чем нельзя даже задавать вопросы. Поэтому я думаю, что это серьезное явление. То, за чем мы наблюдаем, — эта группа сформировалась в фундаменталистскую секту, и именно так на нее и следует смотреть, делать из этого свои выводы.



Помните, в ноябре 2024 года, когда эта группа перешла к насильственным акциям, мы предлагали дискуссию. Было предложение премьер-министра — в связи с заявлением от 28 ноября премьер-министр и я были готовы публично сесть за стол переговоров на телевидении. Тина Хидашели и еще один представитель заявили о готовности участвовать в дискуссии, и фактически этих людей вывели из студии, чтобы никакой дискуссии не было, потому что секта боится дискуссии, поскольку секта действует не на основе выводов, сделанных путем здравого рассуждения, а на основе догм. Слабость догмы заключается в том, что, когда по поводу догмы ведется дискуссия, эта догма может быть опровергнута.



Поэтому в этой группе есть все признаки того, что это фундаменталистская агрессивная секта. Поэтому нас не должны удивлять проявления агрессии с их стороны, ритуалы, которые они проводят, лозунги, выкрики, оскорбления — все это часть их литургии, которой занимается эта секта. Не должно нас удивлять и то, что для них неприемлемы дискуссия и дебаты», — заявил Шалва Папуашвили.





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