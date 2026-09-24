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Главы МИД ЕС 12 октября рассмотрят ситуацию в Грузии


24.09.2026   14:34


Комитет постоянных представителей стран — членов Европейского союза (COREPER) подготовил повестку предстоящего заседания Совета ЕС по иностранным делам, которое состоится 12 октября в Люксембурге. Об этом сообщает издание Netgazeti.

Как сообщает издание, Совет обсудит войну России против Украины и усиливающуюся гибридную кампанию, направленную против Европейского союза и его государств-членов, а также ситуацию на Ближнем Востоке и влияние расширения ЕС на европейскую безопасность. В рамках обсуждения текущих вопросов также будет рассмотрена ситуация в Грузии.

Кроме того, неформальное обсуждение будет посвящено противодействию иностранной дезинформации и вмешательству, а также стратегическимкоммуникациям.


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