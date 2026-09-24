В Самтредиа закрылась школа №11 — 931 ученик продолжает занятия в разных форматах

24.09.2026 14:41





В публичной школе №11 Самтредиа, где официально числится 931 ученик, занятия в самом здании больше не проводятся. Часть детей переведена в другую школу, остальные учатся онлайн. Согласно официальному реестру, в школе действительно зарегистрирован 931 учащийся.



С 15 сентября ученики 1–4 классов посещают публичную школу №2 во вторую смену, а 5–12 классы продолжают обучение дистанционно. По словам родителей, продолжительность онлайн-уроков по каждому предмету составляет около 20 минут.



Родители рассказывают, что о планируемой реабилитации здания им было известно ещё с мая. Изначально предполагалось, что с нового учебного года дети продолжат обучение в здании бывшей школы №15 на улице Грибоедова, известной как «спецшкола». Позже планы несколько раз менялись.



В итоге всего за несколько дней до начала учебного года стало известно, что младшие классы направят в школу №2, а старшие переведут на онлайн-обучение. Ранее семьям также сообщали, что с ноября занятия могут перенести в школу №3, где якобы уже было найдено подходящее помещение.



В образовательном ресурс-центре Самтредиа подчёркивают, что формально школа «не закрыта», а перешла на гибридную модель обучения из-за реабилитации здания.



Сам проект уже запущен: Муниципальный фонд развития заключил контракт с компанией Mane Lux, а срок выполнения работ определён в 16 месяцев. Министерство инфраструктуры сообщало, что параллельно с проектированием уже начались подготовительные и демонтажные работы. Планируется полностью обновить инженерные коммуникации, учебные и административные помещения и привести школу к современным стандартам безопасности.



Начало учебного года в Грузии сопровождается сразу несколькими похожими историями. Спустя всего два дня после начала занятий учебный процесс остановили в тбилисской школе №21 после заключения об аварийном состоянии здания. Родители, учителя и ученики вышли на протест, заявляя, что узнали о проблеме фактически в последний момент. Они требуют повторной независимой экспертизы и размещения всей школы в одном здании, а не распределения детей по разным учреждениям и сменам.



Похожая ситуация возникла в школе села Мисакциели, которую также закрыли через два дня после начала учебного года из-за необходимости реабилитации. Решение вызвало протест родителей: часть из них утверждает, что школа недавно ремонтировалась и не считает здание аварийным.



Ещё один случай — публичная школа №3 в Зестапони, где спустя два дня после начала занятий родителям сообщили о необходимости ремонта, после чего обучение перевели в онлайн с последующим распределением детей в другое здание.



В итоге, сразу в нескольких городах страны новый учебный год начался с закрытия или экстренного перевода школ на альтернативный формат, что уже привело к серии протестов родителей, педагогов и школьников.





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