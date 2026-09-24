Власти Грузии отменили снос школы в центре Тбилиси после массовых протестов

24.09.2026 13:55





Власти Грузии передумали сносить одну из крупнейших школ в центре Тбилиси после протестов учеников, родителей и педагогов. Речь идет о публичной школе №21 — бывшей 6-й «немецкой» школе.



Межведомственная комиссия во главе с министром образования Гиви Миканадзе и министром инфраструктуры Ревазом Сохадзе решила сохранить здание. Школу ждет срочный точечный ремонт. Работы должны занять несколько недель.



После ремонта ученики вернутся в свои классы и смогут завершить 2026-2027 учебный год в привычной обстановке. Инженеры будут постоянно следить за его состоянием. Полную реконструкцию переносят на следующее лето.



«С лета в школе начнутся полномасштабные реконструкционные работы, в ходе которых учебный процесс продолжится в другом здании», — заявил Миканадзе, не уточнив, как долго продолжится реконструкция.



История началась 17 сентября. Поздно вечером родители получили сообщения от классных руководителей: школу закрывают из-за аварийного состояния. Так, всего через два дня после начала учебного года более 1,2 тысячи детей узнали, что им придется либо переходить на дистанционку, либо переходить в другие школы.



Национальное бюро судебной экспертизы имени Самхараули рекомендовало снести здание. Эксперты сослались на «несейсмичную конструктивную схему» и сочли ремонт экономически нецелесообразным.

Новость вызвала протест. Родители и учителя вышли к школе и потребовали показать результаты экспертизы и объяснить, почему здание внезапно признали опасным.



Протестующие предполагали, что за решением о сносе может стоять желание освободить дорогой участок в центре Тбилиси под коммерческую застройку. Доказательств этой версии они не представили. Особое возмущение вызвало то, что всего два года назад то же бюро Самхараули признало школу полностью безопасной.



Акции у школы продолжались всю неделю, собирая сотни участников.



После протестов Минобразования запросило дополнительную оценку состояния здания. К обсуждениям подключили вице-мэра Тбилиси и руководство бюро судебной экспертизы. В итоге комиссия пришла к выводу, что школу можно сохранить.



Комиссия также обсудила состояние школы в селе Мисакциели Мцхетского муниципалитета. Здесь эксперты обнаружили критические повреждения корпуса. Комиссия запретила проводить в здании занятия и решила его снести. Вместо старой школы Муниципальный фонд развития построит новую. Пока идет строительство, детей распределят по соседним школам.



Сколько аварийных школ в Грузии

Случай 21-й школе подсветил масштабный кризис инфраструктуры образования по всей Грузии. Согласно официальной статистике, из 2 089 государственных школ страны более 130 требуют капитального ремонта.



Десятки учебных заведений по всей стране закрываются на годы из-за длительной реконструкции.



В Тбилиси ситуация особенно тревожная. Из 284 государственных школ 38 не смогли принять учеников 15 сентября — в первый день нового учебного года. Причиной стали незавершенные ремонтные работы.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





