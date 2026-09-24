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Кобахидзе и Гутерриш обсудили безопасность оккупированных территорий и роль ООН
24.09.2026 13:57
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе встретился с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем на полях 81-й сессии Генассамблеи в Нью-Йорке.
Повестка встречи вытекала из главной темы генассамблеи — мира и устойчивого развития. Основными темами переговоров стали безопасность на оккупированных территориях Абхазии и Цхинвальского региона, региональная нестабильность и гуманитарные вызовы.
Кобахидзе поблагодарил Гутерриша за неизменную поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии. Премьер отдельно подчеркнул важность ежегодной резолюции Генассамблеи ООН, которая фиксирует право всех вынужденно перемещенных лиц и беженцев на возвращение в свои дома в Абхазии и Цхинвальском регионе.
«Обсудили сотрудничество Грузии и ООН, роль организации в процессе урегулирования конфликта и возможности для укрепления нашего партнерства», — позже написал Кобахидзе на своей странице в соцсети X.
По сообщению пресс-службы правительства, стороны также обсудили ключевые риски для международной безопасности, сделав акцент на том, что долгосрочная стабильность в регионе невозможна без многостороннего партнерства.
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