Кобахидзе и Гутерриш обсудили безопасность оккупированных территорий и роль ООН

24.09.2026 13:57





Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе встретился с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем на полях 81-й сессии Генассамблеи в Нью-Йорке.



Повестка встречи вытекала из главной темы генассамблеи — мира и устойчивого развития. Основными темами переговоров стали безопасность на оккупированных территориях Абхазии и Цхинвальского региона, региональная нестабильность и гуманитарные вызовы.



Кобахидзе поблагодарил Гутерриша за неизменную поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии. Премьер отдельно подчеркнул важность ежегодной резолюции Генассамблеи ООН, которая фиксирует право всех вынужденно перемещенных лиц и беженцев на возвращение в свои дома в Абхазии и Цхинвальском регионе.



«Обсудили сотрудничество Грузии и ООН, роль организации в процессе урегулирования конфликта и возможности для укрепления нашего партнерства», — позже написал Кобахидзе на своей странице в соцсети X.



По сообщению пресс-службы правительства, стороны также обсудили ключевые риски для международной безопасности, сделав акцент на том, что долгосрочная стабильность в регионе невозможна без многостороннего партнерства.





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