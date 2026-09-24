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Более 80% армянской продукции пойдет на рынок ЕС без какиз-либо тарифов


24.09.2026   19:28


Европейский союз допустит 80% армянской продукции на свой рынок без тарифов, - об этом заявила еврокомиссар по вопросам расширения ЕС Марта Кос.

Еврокомиссар подчеркивает, что Европейский союз по-прежнему будет твердо поддерживать право Армении самостоятельно выбирать свое будущее.

«Сегодня мы приняли решение допустить 80% армянской продукции в Европейский союз без тарифов.

Это наш ответ России, которая закрыла свой рынок для армянских производителей и фермеров после того, как Армения сделала демократический выбор в пользу сближения с Европой.

Европейский союз по-прежнему будет твердо поддерживать право Армении самостоятельно выбирать свое будущее», — пишет Кос.


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