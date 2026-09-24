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Более 80% армянской продукции пойдет на рынок ЕС без какиз-либо тарифов
24.09.2026 19:28
Европейский союз допустит 80% армянской продукции на свой рынок без тарифов, - об этом заявила еврокомиссар по вопросам расширения ЕС Марта Кос.
Еврокомиссар подчеркивает, что Европейский союз по-прежнему будет твердо поддерживать право Армении самостоятельно выбирать свое будущее.
«Сегодня мы приняли решение допустить 80% армянской продукции в Европейский союз без тарифов.
Это наш ответ России, которая закрыла свой рынок для армянских производителей и фермеров после того, как Армения сделала демократический выбор в пользу сближения с Европой.
Европейский союз по-прежнему будет твердо поддерживать право Армении самостоятельно выбирать свое будущее», — пишет Кос.
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