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Махашвили: Процесс восстановления отношений между Грузией и Брюсселем уже начался


24.09.2026   20:16


»Мы можем смело сказать, что процесс восстановления отношений между Грузией и Брюсселем уже начался. Это будет долгий и деловой процесс, но хорошо, что мы начали этот процесс с визита председателя парламента», — об этом журналистам в Люксембурге заявил председатель комитета парламента по европейской интеграции Леван Махашвили.

По словам Махашвили, цели визита в Люксембург достигнуты.

«Мы выразили четкую готовность к восстановлению отношений с Брюсселем с учетом принципов равенства и справедливости. Грузия просит лишь справедливого обращения, объективной оценки и отношения. На встрече мы обсудили, какие перспективы существуют в рамках двусторонних отношений. Мы можем сказать, что этот визит состоялся», — отметил Леван Махашвили.


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