Махашвили: Процесс восстановления отношений между Грузией и Брюсселем уже начался

24.09.2026 20:16





»Мы можем смело сказать, что процесс восстановления отношений между Грузией и Брюсселем уже начался. Это будет долгий и деловой процесс, но хорошо, что мы начали этот процесс с визита председателя парламента», — об этом журналистам в Люксембурге заявил председатель комитета парламента по европейской интеграции Леван Махашвили.



По словам Махашвили, цели визита в Люксембург достигнуты.



«Мы выразили четкую готовность к восстановлению отношений с Брюсселем с учетом принципов равенства и справедливости. Грузия просит лишь справедливого обращения, объективной оценки и отношения. На встрече мы обсудили, какие перспективы существуют в рамках двусторонних отношений. Мы можем сказать, что этот визит состоялся», — отметил Леван Махашвили.





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