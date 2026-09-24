Судья Кутаисского городского суда оспаривает в Конституционном суде статью КоАП об оскорблении чиновников

24.09.2026 20:50





Судья Цицино Киквадзе обратилась в Конституционный суд с вопросом о конституционности статьи 173¹⁶ КоАП, внесённой «Грузинской мечтой». Статья предусматривает ответственность за оскорбление государственных и политических должностных лиц, а также госслужащих.



Поводом стало дело Иракли К., которого МВД обвинило в оскорблении мэра Тбилиси Кахи Каладзе в комментариях на Facebook. Ему грозит штраф от GEL 1 500 до 4 000 (~$572–1 525) или административный арест сроком до 45 дней.



На заседании суда обвиняемый заявил, что он не должен был писать этот комментарий, однако находился в состоянии алкогольного опьянения, а также испытывает финансовые трудности и на момент написания комментария был пьян.



Вместо того чтобы наказать гражданина, судья Цицино Киквадзе обратилась в Конституционный суд с просьбой оценить, соответствует ли Конституции статья, нарушение которой МВД вменяет Иракли К.



Позиция судьи



Киквадзе считает, что статья может противоречить статье 17 Конституции, защищающей свободу выражения мнения. Судья отмечает, что КоАП уже предусматривает ответственность за мелкое хулиганство, и ставит под вопрос необходимость отдельной нормы для оскорбления публичных лиц.



В представлении также говорится о возможном «охлаждающем эффекте»: страх перед наказанием может заставить граждан воздерживаться от критики публичных и политических деятелей.



Киквадзе считает, что отдельная статья за оскорбление чиновников может необоснованно ограничивать свободу выражения мнения. По её мнению, КоАП уже содержит статью о мелком хулиганстве, которая позволяет наказывать за оскорбительное поведение в общественных местах. Поэтому судья ставит вопрос: зачем нужна отдельная, более строгая норма именно для случаев, когда оскорблённым является чиновник или политик.



Судья также подчёркивает, что публичные и политические деятели должны быть более терпимыми к критике, чем обычные граждане, поскольку их деятельность связана с публичной сферой. По её мнению, чрезмерно строгие санкции могут привести к тому, что люди начнут избегать критических высказываний из-за страха наказания.



Киквадзе считает, что Конституционный суд должен определить, действительно ли такая специальная норма необходима и соответствует ли она гарантированной Конституцией свободе выражения мнения.



Киквадзе работает судьёй с 2013 года, с 2016 года бессрочно. В 2024 году она заявляла о готовности пройти так называемый «веттинг» — проверку добросовестности судей.



«Управление по борьбе с языком ненависти», которое занимается мониторингом оскорбительных высказываний в соцсетях и СМИ, действует с 1 июня. По данным издания, после начала его работы десятки людей были оштрафованы.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





