В Грузии не зафиксировано подтверждённых случаев птичьего гриппа - Национальное агентство продовольствия

24.09.2026 21:24





Национальное агентство продовольствия сообщает, что по результатам проводимого мониторинга и лабораторных исследований подтверждённых случаев птичьего гриппа в стране на данный момент нет.



В рамках программы по защите здоровья животных агентство на постоянной основе проводит эпидемиологический надзор и лабораторные проверки, в том числе на птичий грипп.



В ведомстве также напоминают, что при подозрении на инфекционное заболевание или его выявлении предприятия обязаны немедленно уведомить агентство.



По данным службы, на данный момент сообщений о распространении какой-либо инфекции в птицеводческой отрасли не поступало.



Мониторинг и взаимодействие с представителями птицеводческого сектора продолжаются в усиленном режиме.





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