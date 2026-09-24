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В Грузии не зафиксировано подтверждённых случаев птичьего гриппа - Национальное агентство продовольствия


24.09.2026   21:24


Национальное агентство продовольствия сообщает, что по результатам проводимого мониторинга и лабораторных исследований подтверждённых случаев птичьего гриппа в стране на данный момент нет.

В рамках программы по защите здоровья животных агентство на постоянной основе проводит эпидемиологический надзор и лабораторные проверки, в том числе на птичий грипп.

В ведомстве также напоминают, что при подозрении на инфекционное заболевание или его выявлении предприятия обязаны немедленно уведомить агентство.

По данным службы, на данный момент сообщений о распространении какой-либо инфекции в птицеводческой отрасли не поступало.

Мониторинг и взаимодействие с представителями птицеводческого сектора продолжаются в усиленном режиме.


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