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В Кутаиси нелегальные парковщики ежедневно конфликтуют из-за территории у школы №3
24.09.2026 21:53
Возле публичной школы №3 в Кутаиси регулярно происходят конфликты между так называемыми «стоянщиками» — людьми, которые неофициально контролируют парковочные места и собирают деньги с водителей.
Раньше на этом участке работал один человек, но несколько месяцев назад появился второй, после чего между ними начались постоянные споры и драки за территорию.
Кутаисцы также утверждают, что незаконная деятельность происходит всего в нескольких метрах от мэрии Кутаиси и о ней давно известно, однако заметной реакции со стороны властей пока нет.
Кроме того, по информации подписчика, к парковщикам ежедневно приходит ещё один человек, с которым они якобы делятся заработанными деньгами.
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