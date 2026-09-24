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В Кутаиси нелегальные парковщики ежедневно конфликтуют из-за территории у школы №3


24.09.2026   21:53


Возле публичной школы №3 в Кутаиси регулярно происходят конфликты между так называемыми «стоянщиками» — людьми, которые неофициально контролируют парковочные места и собирают деньги с водителей.

Раньше на этом участке работал один человек, но несколько месяцев назад появился второй, после чего между ними начались постоянные споры и драки за территорию.

Кутаисцы также утверждают, что незаконная деятельность происходит всего в нескольких метрах от мэрии Кутаиси и о ней давно известно, однако заметной реакции со стороны властей пока нет.

Кроме того, по информации подписчика, к парковщикам ежедневно приходит ещё один человек, с которым они якобы делятся заработанными деньгами.


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