В Кутаиси нелегальные парковщики ежедневно конфликтуют из-за территории у школы №3

24.09.2026 21:53





Возле публичной школы №3 в Кутаиси регулярно происходят конфликты между так называемыми «стоянщиками» — людьми, которые неофициально контролируют парковочные места и собирают деньги с водителей.



Раньше на этом участке работал один человек, но несколько месяцев назад появился второй, после чего между ними начались постоянные споры и драки за территорию.



Кутаисцы также утверждают, что незаконная деятельность происходит всего в нескольких метрах от мэрии Кутаиси и о ней давно известно, однако заметной реакции со стороны властей пока нет.



Кроме того, по информации подписчика, к парковщикам ежедневно приходит ещё один человек, с которым они якобы делятся заработанными деньгами.





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