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В Батуми у журналиста TV12 украли мопед


24.09.2026   21:44


В Батуми из двора жилого дома украли мопед, принадлежащий журналисту TV12.

По словам владельца, транспорт был припаркован возле дома, а кража произошла вчера.

Журналист требует от правоохранительных органов оперативной реакции, быстрого расследования и установления предполагаемых преступников.

Также он настаивает, чтобы виновные были привлечены к ответственности в соответствии с законом.


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