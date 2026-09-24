В Батуми у журналиста TV12 украли мопед

24.09.2026 21:44





В Батуми из двора жилого дома украли мопед, принадлежащий журналисту TV12.



По словам владельца, транспорт был припаркован возле дома, а кража произошла вчера.



Журналист требует от правоохранительных органов оперативной реакции, быстрого расследования и установления предполагаемых преступников.



Также он настаивает, чтобы виновные были привлечены к ответственности в соответствии с законом.





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