Ветеринаров временно не будут штрафовать за помощь бездомным животным

24.09.2026 21:21





До 1 января 2027 года Национальное агентство продовольствия не будет применять предусмотренные законом санкции к ветеринарным клиникам, которые оказывают помощь неидентифицированным бездомным и прикреплённым животным. Речь идёт в том числе о штрафах и закрытии учреждений.



Решение принято как переходная мера — ветеринарным клиникам дают время привести свою деятельность в соответствие с законодательными требованиями, не создавая при этом ситуации, при которой из-за новых правил бездомные животные фактически останутся без медицинской помощи.



И это, пожалуй, самое важное в данном решении. Потому что за формулировками о стандартах, идентификации и требованиях законодательства стоит вполне реальная ситуация, с которой регулярно сталкиваются волонтёры и обычные люди.



Человек идёт по улице и видит сбитую машиной собаку. Или находит кошку с тяжёлой травмой. Или животное, которое кто-то выбросил и которое явно нуждается в лечении. У него нет владельца, документов и зачастую вообще никакой информации о его прошлом. Но есть неравнодушный человек, который готов его забрать, оплатить лечение или собрать деньги на помощь и отвезти в ветеринарную клинику.



И вот здесь возникает главный вопрос: может ли ветеринар просто оказать помощь такому животному, не рискуя сам получить наказание?



Очевидно, что бездомная собака или кошка не может выполнить те же формальные требования, которые распространяются на домашнее животное с конкретным владельцем. У домашнего животного есть хозяин, который отвечает за его регистрацию, идентификацию, документы и соблюдение установленных правил. У животного, найденного на улице, такого человека просто нет.



Поэтому было бы странно, если бы требования, призванные навести порядок в сфере содержания животных, в результате создавали препятствия для самой элементарной вещи — оказания ветеринарной помощи животному, которое оказалось в беде.



Особенно важна здесь роль волонтёров. Они не являются владельцами этих животных в привычном смысле слова. Часто они просто оказываются первыми, кто не прошёл мимо. Именно волонтёр находит раненое животное, организует его доставку в клинику, ищет деньги на операцию, оплачивает лечение и пытается найти ему новый дом. Если ветеринарная клиника из-за формальных ограничений не может принять такого пациента или рискует получить санкции за его обслуживание, вся эта цепочка помощи может просто остановиться.



Получается парадоксальная ситуация: человек готов спасти животное, ветеринар готов его лечить, но формальные требования могут поставить под угрозу саму возможность оказания помощи.



При этом никто не говорит о том, что законодательные нормы не нужны. Наоборот, идентификация животных, ответственность владельцев, ветеринарные стандарты и контроль необходимы. Но эти правила должны учитывать разницу между домашним животным, за которым стоит конкретный хозяин, и животным, которое оказалось на улице и зависит исключительно от помощи людей.



Именно поэтому переходный период до 2027 года выглядит важным шагом. Он позволяет не отказываться от новых требований, но одновременно не ставить ветеринарные клиники перед выбором между соблюдением формальностей и помощью бездомному животному.



Теперь важно, чтобы за это время была выработана понятная система: чтобы законодательство действительно защищало животных и устанавливало необходимые стандарты, но при этом ни один ветеринар не опасался принять раненую собаку или кошку только потому, что у неё нет хозяина и документов.



Потому что когда животное нашли на улице в тяжёлом состоянии, его нужно срочно лечить, сейчас, а не после того, как будут решены все административные вопросы.





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