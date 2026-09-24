Патриархия Грузии обеспокоена работами в православном храме в Азербайджане

24.09.2026 20:28





Патриархия Грузинской православной церкви выразила обеспокоенность работами в церкви Святого Георгия (Курмухском храме), расположенной на северо-западе Азербайджана.



«Хотя храм Курмухи сегодня расположен на территории Азербайджанской Республики, он является важнейшим памятником исторического и духовного наследия нашей страны и церкви. Данный факт вызвал острую реакцию и справедливое возмущение нашего общества, что негативно сказывается на добрососедских отношениях и процессе укрепления сотрудничества между двумя соседними государствами и народами», — говорится в заявлении Патриархии.



В ГПЦ подчёркивают, что не получали никакой информации о работах в храме от профильных государственных ведомств Азербайджана.



«Вызывают тревогу распространившиеся в последние дни в медиапространстве информация и фото- и видеоматериалы о работах, которые ведутся в историческом Эрети, в храме Святого Георгия в Курмухи и на прилегающей к нему территории. <…>



Со стороны Грузинской православной церкви пристального внимания требует любое вмешательство, осуществляемое как в самом храме, так и на прилегающей к нему территории. Возникает множество вопросов как ввиду неясных целей проводимых работ, так и из-за несогласованной с грузинской стороной реставрации памятника культурного наследия Грузии».



Как заявили в Патриархии, на данном этапе принципиально важно выяснить, какие именно работы ведутся на территории храма, на каких исследованиях они основаны, кто их выполняет, а также как именно обеспечивается сохранность памятника грузинского культурного наследия.



«Исходя из вышеизложенного, мы считаем неотложной необходимостью подключение к процессу профильных ведомств грузинского государства и их надлежащее реагирование в рамках их компетенции и действующих форматов международного сотрудничества. Важно, чтобы эти структуры проявили интерес к вопросу, запросили официальную информацию и посодействовали привлечению к её рассмотрению представителей Патриархии Грузии и профильных грузинских специалистов.



Мы убеждены, что только своевременное и скоординированное сотрудничество позволит должным образом защитить и сохранить памятник грузинского духовного и культурного наследия», — говорится в сообщении.



Церковь Святого Георгия – второй кафедральный храм Кахской и Курмухской епархии Грузинской православной церкви. Она расположена в Курмухском ущелье близ города Гах (Кахи по-грузински) на территории исторического региона Эрети/Саингило. В прошлом Курмухский храм уже становился предметом споров между Грузией и Азербайджаном.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





