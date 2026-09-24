Глава МВД встретился с Послом Азербайджана в Грузии Фаигом Гулиевым

24.09.2026 20:08





Министр внутренних дел Грузии Сулхан Тамазашвили встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Азербайджанской Республики в Грузии Фаигом Гулиевым. Информацию об этом распространяет МВД.



По сообщению ведомства, на встрече министр ознакомил дипломата с приоритетными направлениями работы министерства и текущими реформами.



«Стороны подчеркнули важность тесных и дружеских связей, существующих между двумя странами. Особое внимание было уделено плодотворному и эффективному сотрудничеству между правоохранительными органами Грузии и Азербайджана.



В ходе встречи также были рассмотрены будущие перспективы отношений и выражена готовность активно продолжать сотрудничество по различным направлениям. В завершение встречи стороны отметили, что совместными усилиями партнерство в правоохранительной сфере еще больше углубится», — говорится в распространенном МВД сообщении.





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