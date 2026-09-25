Михаил Саакашвили будет включён в список политических заключённых - TIG

25.09.2026 17:06





По заявлению организации «Transparency International — Грузия», имя Михаила Саакашвили будет включено в составленный организацией список политических заключённых.



Как говорится в заявлении организации, в июле 2026 года адвокат Михаила Саакашвили обратился в «Transparency International — Грузия» и передал организации материалы конкретных дел для изучения — так называемых «дела о пиджаках», дела о пересечении границы и дела, связанного с телекомпанией «Имеди».



«Мы не изучали дела, которые уже были рассмотрены Европейским судом по правам человека в Страсбурге, в частности дела о помиловании фигурантов дела Сандро Гиргвлиани и о насилии в отношении Валерия Гелашвили. По этим делам Европейский суд по правам человека не установил нарушения Михаилом Саакашвили статей 6 и 7 Европейской конвенции по правам человека.



По оценке нашей организации, обвинительный приговор по так называемому «делу о пиджаках» является необоснованным и несправедливым, а судебное преследование Михаила Саакашвили по текущим делам имеет политическую мотивацию. В связи с этим, согласно резолюции Парламентской ассамблеи Совета Европы № 1900 (2012), Михаил Саакашвили соответствует четырём из пяти критериев, определённых для политического заключённого», — заявили в организации.



Напомним, что ранее «Transparency International — Грузия» уже составляла аналогичный список заключённых, в который бывший президент включён не был. Михаил Саакашвили критиковал решение «Transparency International — Грузия» по этому вопросу.







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