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В муниципалитете Дедоплисцкаро жертвой ДТП стал молодой мужчина


27.09.2026   19:20


В муниципалитете Дедоплисцкаро в результате ДТП погиб 27-летний мужчина. Авария произошла в селе Сабатло.

По информации местных жителей, молодой человек находился на застолье, а когда возвращался домой, автомобиль съехал с проезжей части и врезался в стену мемориала, расположенного в Сабатло.

В результате происшествия один человек погиб, а 35-летний мужчина, находившийся в автомобиле, получил тяжёлые травмы.

Сначала его доставили в клинику Дедоплисцкаро, однако из-за тяжести состояния перевезли в Тбилиси.


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