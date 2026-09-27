В муниципалитете Дедоплисцкаро жертвой ДТП стал молодой мужчина

27.09.2026 19:20





В муниципалитете Дедоплисцкаро в результате ДТП погиб 27-летний мужчина. Авария произошла в селе Сабатло.



По информации местных жителей, молодой человек находился на застолье, а когда возвращался домой, автомобиль съехал с проезжей части и врезался в стену мемориала, расположенного в Сабатло.



В результате происшествия один человек погиб, а 35-летний мужчина, находившийся в автомобиле, получил тяжёлые травмы.



Сначала его доставили в клинику Дедоплисцкаро, однако из-за тяжести состояния перевезли в Тбилиси.





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