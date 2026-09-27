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Рамаз Сванадзе: Нашей главной целью будет добиться положительного результата против любой команды


27.09.2026   19:21


Перед матчем против Украины во втором раунде Лиги наций УЕФА новый главный тренер сборной Грузии Рамаз Сванадзе провел пресс-конференцию на стадионе «Динамо Арена» и рассказал о подготовке к предстоящей игре.

«Наша цель – показать стабильную игру и результат. Это постепенный путь, но я верю, что у нашей команды есть для этого потенциал. Наша главная цель – добиться положительного результата против любой команды», – заявил Сванадзе.

28 сентября сборная Грузии примет Украину во втором туре чемпионата Лиги наций. Матч начнется в 20:00.


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