Рамаз Сванадзе: Нашей главной целью будет добиться положительного результата против любой команды

27.09.2026 19:21





Перед матчем против Украины во втором раунде Лиги наций УЕФА новый главный тренер сборной Грузии Рамаз Сванадзе провел пресс-конференцию на стадионе «Динамо Арена» и рассказал о подготовке к предстоящей игре.



«Наша цель – показать стабильную игру и результат. Это постепенный путь, но я верю, что у нашей команды есть для этого потенциал. Наша главная цель – добиться положительного результата против любой команды», – заявил Сванадзе.



28 сентября сборная Грузии примет Украину во втором туре чемпионата Лиги наций. Матч начнется в 20:00.





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