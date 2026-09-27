Иностранцы стали чаще платить, но средний чек снизился

27.09.2026 19:30





В августе иностранные граждане продолжили активно тратить деньги в стране. Согласно исследованию TBC Capital, объем их безналичных расходов вырос на 26% по сравнению с августом прошлого года, а количество безналичных операций — на 30%.



В статистике есть важная закономерность: число платежей растет быстрее их совокупного объема. Следовательно, средняя сумма одной транзакции сократилась. Потребительская активность остается высокой, но структура расходов смещается в сторону более частых и менее крупных покупок.



Для экономики это важный показатель. Рост количества транзакций обычно распределяет расходы между большим числом покупок и категорий — от повседневных расходов до ресторанов, магазинов, транспорта и различных услуг. При этом снижение среднего чека ограничивает эффект от каждого отдельного визита на общий оборот бизнеса.



Аджария сохраняет лидерство



Региональные показатели в исследовании в основном демонстрируют положительную динамику. Аджария сохранила первое место по средней сумме одной транзакции в обеих рассматриваемых категориях.



Это закономерно отражается на местной экономике: туристический поток здесь значительно влияет на оборот сферы услуг, торговли, гостиничного бизнеса и ресторанов. Поэтому изменения в платежном поведении нерезидентов особенно заметны именно в Аджарии.



Для бизнеса нынешняя статистика дает более сложный сигнал, чем просто рост расходов на 26%. Количество операций увеличивается на 30%, но общий оборот растет медленнее. Компании получают больше платежей от иностранных клиентов, однако в среднем каждый платеж приносит меньше денег.



Рост остается высоким, но темп немного замедлился



В августе 2025 года совокупные безналичные расходы нерезидентов увеличились на 29%, а количество транзакций — также на 30%. В августе этого года показатели составили соответственно 26% и 30%.



Получается, что частота платежей практически сохранила прошлогодний темп, тогда как рост их совокупной стоимости оказался немного ниже.



Это особенно важно для оценки туристического спроса. Иностранцы продолжают активно пользоваться безналичными платежами, однако рост расходов сейчас в большей степени обеспечивается количеством операций, чем увеличением среднего чека.



Для розницы и сферы услуг большее значение имеет не только объем туристического потока, но и продолжительность пребывания, частота покупок и распределение расходов между различными категориями.



Для Аджарии вопрос особенно актуален. Высокий средний чек пока сохраняет регион в лидерах, однако общая динамика показывает: рынок иностранного потребления растет преимущественно за счет увеличения числа операций, а не за счет того, что каждый отдельный покупатель стал тратить больше.





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