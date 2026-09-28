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Каладзе посетил с рабочим визитом Китайскую Народную Республику
28.09.2026 11:13
Мэр Тбилиси Каха Каладзе с рабочим визитом посетил Китайскую Народную Республику.
По информации пресс-службы мэрии Тбилиси, в рамках визита состоится встреча с мэром города Нанкин Ли Чжунцзюнем.
Мэр Тбилиси вместе с членами делегации посетит крупнейшую в мире компанию-производителя вагонов метро CRRC, где проведет встречу с директором компании Сунь Юнцзаем и осмотрит вагоны метро, предназначенные для Тбилиси.
В состав делегации вместе с мэром Тбилиси входит директор Тбилисской транспортной компании Георгий Шарков.
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