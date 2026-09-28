Сотрудники Департамента миграции задержали 50 иностранных граждан

28.09.2026 11:49





Сотрудники Департамента миграции Министерства внутренних дел провели по всей стране специальные мероприятия по миграционному контролю. Об этом сообщает МВД.



«В результате комплексных мероприятий задержаны 50 нелегально находящихся в стране иностранцев, в том числе граждане Нигерии, Афганистана, Азербайджана, Ирана, Китая, Таиланда, России, Индии, Ирака, Туркменистана и Египта.



В рамках специальных мероприятий по миграционному контролю сотрудники Департамента проверили конкретные локации и объекты различного назначения с целью выявления иностранных граждан, находящихся в Грузии без законных оснований.



Установлено, что задержанные лица находились в стране с нарушением требований, установленных Законом Грузии «О правовом положении иностранцев и лиц без гражданства».



В настоящее время задержанные помещены в Центр временного размещения Департамента миграции. Проводятся соответствующие процедуры с целью их выдворения из страны», — говорится в информации МВД.







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