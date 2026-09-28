Павленишвили: У нас с Никой Гварамия много разных мнений , в том числе по вопросам, касающимся территориальной целостности

28.09.2026 12:21





«У нас с Никой Гварамия очень много разногласий, в том числе по вопросам территориальной целостности», — заявил председатель временного правящего совета «Национального движения» Ираклий Павленишвили.



По его словам, у Гварамии, как и у лидера «Национального движения», по вопросам, связанным с Абхазией и Цхинвальским регионом, имеется много различных мнений.



«У нас с Никой Гварамия очень много разногласий, в том числе по вопросам территориальной целостности. По вопросам, связанным с Абхазией и Цхинвальским регионом, много различных мнений есть как у Гварамии, так и у нашего лидера и нашей команды. Вы видели заявления, опубликованные в социальных сетях. В данном случае, вероятно, Гварамия имеет в виду сепаратистов, которые не терпят грузин, поскольку являются представителями режима, настроенного против грузин. Вероятно, он имеет в виду этих людей, а не наших граждан, которые нормально сосуществуют с нами. В Абхазии живут такие же грузины, как и в других частях Грузии. Вероятно, он имеет в виду преступников-сепаратистов», — заявил Ираклий Павленишвили.



Один из лидеров партии «Ахали» Ника Гварамия заявил: «У нас есть задача восстановить территориальную целостность, и мы не можем ждать, пока кто-то кого-то полюбит. Мы должны понадобиться друг другу настолько, чтобы будущие поколения не могли жить друг без друга».







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