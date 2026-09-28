Гига Парулава: Факт, что Левану Мачавариани написали и вынулили выложить это конкретное заявление

28.09.2026 12:29









По его словам, опубликованный Леваном Мачавариани текст — это «поток глупостей».



«Это поток тех глупостей, которые увидело и прочитало общество. Факт в том, что Мачавариани написали и заставили его сделать это конкретное заявление. Таким образом они пытаются раскрутить медиапропаганду. Если он написал его сам, тогда здоровью действительно нет цены, и я желаю ему своевременно обратиться в соответствующее ведомство.



Что касается абсурдных глупостей и обвинений, указанных в письме, пусть посмотрят на свою команду: о каком «Национальном движении» или каком 4 октября они говорят, когда их политическая команда — как бывшими, так и действующими членами — полна «националов»? Также в своём послании или письме он говорит о ЛГБТ-пропаганде. Пусть посмотрят вокруг и заглянут в свои сердца: именно в их команде больше всего представителей ЛГБТ-сообщества и сторонников пропаганды ЛГБТ. Что касается 4 октября, это они сами его запланировали. Об этом говорил не только мы, но и сам Мамука Мдинарадзе несколько месяцев назад, когда в прямом эфире «Имеди» рассказывал о том, как они управляли провокационными, революционными сценариями 4 октября.



Соответственно, пусть прекратят писать эти письма и займутся делом», — отметил Гига Парулава. Факт в том, что Левану Мачавариани написали и заставили его сделать это конкретное заявление - Если же он написал его сам, тогда здоровью действительно нет цены, и я желаю ему своевременно обратиться в соответствующее ведомство, — так депутат партии «Гахария за Грузию» Гига Парулава отреагировал на письмо депутата «Грузинской мечты» Левана Мачавариани.По его словам, опубликованный Леваном Мачавариани текст — это «поток глупостей».«Это поток тех глупостей, которые увидело и прочитало общество. Факт в том, что Мачавариани написали и заставили его сделать это конкретное заявление. Таким образом они пытаются раскрутить медиапропаганду. Если он написал его сам, тогда здоровью действительно нет цены, и я желаю ему своевременно обратиться в соответствующее ведомство.Что касается абсурдных глупостей и обвинений, указанных в письме, пусть посмотрят на свою команду: о каком «Национальном движении» или каком 4 октября они говорят, когда их политическая команда — как бывшими, так и действующими членами — полна «националов»? Также в своём послании или письме он говорит о ЛГБТ-пропаганде. Пусть посмотрят вокруг и заглянут в свои сердца: именно в их команде больше всего представителей ЛГБТ-сообщества и сторонников пропаганды ЛГБТ. Что касается 4 октября, это они сами его запланировали. Об этом говорил не только мы, но и сам Мамука Мдинарадзе несколько месяцев назад, когда в прямом эфире «Имеди» рассказывал о том, как они управляли провокационными, революционными сценариями 4 октября.Соответственно, пусть прекратят писать эти письма и займутся делом», — отметил Гига Парулава.





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