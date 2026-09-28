«Грузинская мечта», как обычно, начала рабочий день с оскорбления оппозиции и Запада

28.09.2026 10:50





До 2028 года внешние силы ещё предложат нам новые схемы перестановок, однако пусть не забывают, что впереди у них судебный процесс по вопросу запрета их агентурных партий! — об этом в социальной сети пишет депутат «Грузинской мечты» Леван Мачавариани.



По его словам, «после того, как иностранные силы убедились, что непосредственно для «Национального движения» отмыть кровавое прошлое было невозможно и, делая ставку только на него, они проиграли все выборы грузинскому народу, искусственно создали несколько новых партий». В этом контексте Мачавариани говорит о партии Георгия Гахария и партии «Ахали».



«К сожалению, подавляющее большинство оппозиционных партий в нашей стране является агентурными группами, находящимися в подчинении иностранных сил, которые мы называем «коллективным Национальным движением». Они управляются из одного вертикального центра. Их хозяева много раз пытались обмануть наше общество, перестраивая агентуру в различных конфигурациях, однако каждая такая попытка заканчивалась для них провалом. Разумеется, неотъемлемой частью этой сети являются и так называемые богатые НПО-организации.



После того, как иностранные силы убедились, что непосредственно для «Национального движения» отмыть кровавое прошлое было невозможно и, делая ставку только на него, они проиграли все выборы грузинскому народу, искусственно создали несколько новых партий.



Такова и «партия Гахария», которую вернули в политику тогда, когда для «Грузинской мечты» при посредничестве Шарля Мишеля на выборах 2021 года был установлен 43-процентный барьер. Согласно его непубличному посланию, это был политический проект Бидзины Иванишвили. Именно это послание он распространял среди сторонников «Грузинской мечты». Расчёт внешних сил заключался в том, чтобы с помощью этого послания Гахария увёл наших избирателей и помешал преодолению барьера.



Когда после выборов 2021 года Гахария открыто и не скрываясь создал коалиции с «нацами» в четырёх муниципалитетах, его «коллективная принадлежность к нацдвижению» настолько стала очевидной, что иностранным хозяевам пришлось радикально что-то менять.



К важнейшим выборам 2024 года началась очередная перестройка конфигурации агентуры. «Лело» и «партия Гахарии» должны были максимально дистанцировать от «коллективных нацев», а с их помощью привлечь так называемый нейтральный и неопределившийся электорат.



В то же время «нацы» и их непосредственные дополнения должны были работать с радикальным электоратом, сегмент «Лело» должен был состоять из «полурадикалов», а «партия Гахарии» должна была позиционироваться как «якобы конструктивная» сила.



Чтобы гарантировать полное сохранение радикального электората непосредственно «Национального движения», была создана и партия «Ахали».



Таким образом, произошла максимальная диверсификация агентурной сети, находящейся под одним вертикальным управлением.



Результат выборов 2025 года был менее важен для иностранных хозяев агентуры. Программой-минимумом было продолжение процесса отделения «Лело» и Гахарии от «коллективных нацев», а программой-максимумом — революция 4 октября. Остальной агентуре велели объявить бойкот, а участвовать в выборах позволили только этим двум партиям. Тем самым они вновь попытались создать иллюзию того, что эти партии формируют независимую повестку.



Как я уже отметил выше, согласно плану внешних сил, в глазах общества «Лело» должна была позиционироваться как «полурадикальная», а «Гахария» — как «якобы конструктивная» сила. Исходя из этого, в отношении революционного плана 4 октября у них также должны были быть соответствующие месседж-боксы.



Позиция «Лело» — утром пойти на выборы, а вечером прийти на «акцию по свержению» — была «полурадикальной».



Позиция Гахарии подразумевала отказ присоединиться к «акции по свержению» — «якобы конструктивная».



Напомню также, что «Лело» вместе с «нацами» и «Ахали» заставили отказаться от мандатов, как это подобало радикалам, а Гахарии позволили сохранить мандаты, как это соответствовало «якобы конструктивной» позиции. Только после этого Гахарии поручили использовать мандаты, когда запланированная на 4 октября революция также провалилась.



Примечательно, что иностранные хозяева официально заставили «партию Гахарии» сделать заявление о вхождении в парламент через две недели после несостоявшейся революции.



Очередным продолжением процесса отделения «Лело» и Гахарии от «коллективных нацев» в глазах нашего общества стало в марте создание так называемого оппозиционного альянса. Согласно замыслу иностранных хозяев, эти партии должны были остаться за пределами так называемого альянса, а искусственный шум должны были поднять непосредственно агентурные партии — участники альянса. Всё развивалось по плану. Внимание общества привлекли своим шумом радикальные партии, объединённые так называемым альянсом, а «полурадикальные» «Лело» и «якобы конструктивный» Гахария вновь остались без внимания.



Для иностранных хозяев два вопроса оказались настолько фундаментальными и экзистенциальными, что им потребовалась полная мобилизация всей диверсифицированной агентурной сети под их вертикалью в такой степени, что они сами вызвали полную люстрацию своей агентуры. Учитывая значение этих вопросов для иностранных сил, все агентурные партии и богатые НПО-организации должны были быть крайне едины и солидарны как в месседж-боксе, так и в действиях. При этом для них второстепенными стали риски раскрытия стратегии диверсификации.



Первый вопрос — грузинский закон о прозрачности. С принятием этого закона внешние силы в определённой степени ограничили возможность обращения чёрных денег в грузинской политике. Соответственно, сократилось финансирование агентуры с их стороны. В своих предыдущих постах я очень подробно и детально говорил об их противодействии этому вопросу посредством мошеннической кампании вокруг «русского закона».



А второй — закон «об анти-LGBT-пропаганде», который устанавливает наличие двух полов и запрещает LGBT-пропаганду, тем более внесение этой повестки в школы и детские сады. Для хозяев агентуры настолько важно распространение ультралиберальной идеологии, убеждение общества в том, что существует более двух полов, что женщина может стать мужчиной и наоборот, что они предпочли поставить на сторону LGBT-пропаганды не только радикальные и полурадикальные партии, но даже «якобы конструктивного» Гахарию.



Большинство наших граждан хорошо распознало все эти конфигурации агентурной оппозиции. Об этом также свидетельствует то, что в 2025 году по сравнению с выборами 2024 года количество избирателей «Лело» сократилось вдвое, а Гахарии — в три раза.



До 2028 года внешние силы ещё предложат нам новые схемы перестановок. Однако пусть не забывают, что впереди у них судебный процесс по вопросу запрета их агентурных партий!» — пишет Мачавариани.





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