Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

В Квемо Картли задержана женщина за принуждение несовершеннолетней к замужеству


28.09.2026   11:26


Сотрудники Марнеульского районного управления Департамента полиции Квемо-Картли Министерства внутренних дел Грузии задержали одного человека по обвинению в принуждении несовершеннолетнего члена семьи к вступлению в брак.

Об этом сообщает Министерство внутренних дел.

По их информации, обвиняемая, действуя по признаку гендерной дискриминации и из мотивов нетерпимости, против воли своей несовершеннолетней внучки вынудила её выйти замуж за мужчину из того же села.

«В результате проведённых правоохранителями следственных мероприятий женщина была задержана в качестве обвиняемой.

Расследование ведётся по статье 11 прима 150 прима Уголовного кодекса, которая предусматривает лишение свободы на срок до 4 лет», — говорится в сообщении.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна