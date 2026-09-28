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В Квемо Картли задержана женщина за принуждение несовершеннолетней к замужеству
28.09.2026 11:26
Сотрудники Марнеульского районного управления Департамента полиции Квемо-Картли Министерства внутренних дел Грузии задержали одного человека по обвинению в принуждении несовершеннолетнего члена семьи к вступлению в брак.
Об этом сообщает Министерство внутренних дел.
По их информации, обвиняемая, действуя по признаку гендерной дискриминации и из мотивов нетерпимости, против воли своей несовершеннолетней внучки вынудила её выйти замуж за мужчину из того же села.
«В результате проведённых правоохранителями следственных мероприятий женщина была задержана в качестве обвиняемой.
Расследование ведётся по статье 11 прима 150 прима Уголовного кодекса, которая предусматривает лишение свободы на срок до 4 лет», — говорится в сообщении.
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