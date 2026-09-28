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Житель Абхазии убил российскую туристку
28.09.2026 11:27
В оккупированной Абхазии найдена убитой российская туристка. 26-летняя Амина Бикбова из Оренбургской области отдыхала в Гагре. Несколько дней девушка не выходила на связь, и родственники обратились в местные «правоохранительные органы».
«Подозрение оперативников вызвал временно проживающий и работающий в городе Гагра Абухба Эдгар Гаревич, 2001 года рождения, — житель Гудауты, который вечером 23 сентября встретился с Аминой Бикбовой на проспекте Ардзинба, после чего они уехали на такси. Последний был доставлен в управление внутренних дел, где при допросе признался в убийстве», — говорится в видеоролике, опубликованном в Telegram-канале де-факто МВД Абхазии.
По показаниям подозреваемого, он, находясь в арендуемом жилье в селе Псахара, во время ссоры задушил девушку. Пытаясь скрыть следы преступления, утром 24 сентября он на машине знакомого вывез тело девушки в район Бзыбского ущелья и оставил в кустах у проселочной дороги. По словам фигуранта, телефон и вещи девушки он выбросил в мусорный контейнер.
По информации Телеграм-канала Baza, с местным жителем по имени Эдгар, который торговал фруктами, Амина познакомилась незадолго до трагедии. Примерно в это время она сообщила родным, что решила задержаться в Абхазии еще на несколько дней.
Baza пишет, что Эдгар пригласил Амину выпить кофе, и они начали переписываться. Подруга, с которой отдыхала Бикбова, отговаривала ее от встречи с местным жителем, указывая на потенциальную опасность общения с малознакомым мужчиной в чужой стране:
«Не ищи на ж**у приключения, мы в чужой стране, тебя убьют».
Однако Амина все же решила отправиться к домой к своему знакомому — и не вернулась.
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