В Тбилиси пройдет первый хип-хоп фестиваль

28.09.2026 12:59





При поддержке «Банка Грузии», 17 октября в «Фабрике Тбилиси» состоится Тбилисский хип-хоп фестиваль.



Фестиваль объединит различные направления городской культуры – музыку, уличные танцы и изобразительное искусство – в одном пространстве и предложит гостям разнообразный опыт, связанный с хип-хоп культурой.



Главным артистом музыкальной программы Тбилисского хип-хоп фестиваля станет уроженец Бруклина Talib Kweli, один из выдающихся фигур хип-хоп сцены. Он известен своим культовым проектом Black Star, созданным совместно с Mos Def, и своей выдающейся креативностью в социальных темах.



На фестивале также выступят южнолондонская рэп-сенсация FLOHIO, ведущие современные грузинские хип-хоп исполнители TAHA, Kay G и Mush One, а также другие специальные гости.



В программу фестиваля также войдут различные шоу, в том числе Sioni Hi-Fi Soundsystem и шоу уличных танцев Red Bull Dance Your Style. Артисты будут создавать свои работы перед зрителями во время граффити-баттла. На территории фестиваля также пройдет продюсерский баттл.



Кроме того, в культурной зоне фестиваля будет представлена ​​фотовыставка «50 знаковых моментов истории хип-хопа», которая оживит полувековую историю хип-хопа и знаковые моменты жанра. Также будет организована зона кинопоказа, где в течение дня будут демонстрироваться грузинские и зарубежные документальные и художественные фильмы, посвященные хип-хоп культуре.



На территории фестиваля также будут расположены фуд-корт, бар и различные развлекательные и интерактивные площадки.



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