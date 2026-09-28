Элизбарашвили заязвил о начале голодовки с двумя требованиями

28.09.2026 13:14





Задержанный по обвинению в угрозах бизнесмен Тамаз Элизбарашвили заявляет, что объявил голодовку.



Как пишет Тамаз Элизбарашвили, он начал голодовку с двумя требованиями: предоставить ему право позвонить матери и провести операцию на повреждённом колене.



«Сегодня понедельник, 28 сентября. Предположительно, прокурор, выросший без матери, запретил мне телефонный разговор с матерью. Для моей 84-летней прикованной к постели, больной матери услышать мой голос — лучшее лекарство.



Я не прощу вам пытки моей матери, буду ждать Божьего гнева, который обязательно обрушится на ваши семьи за это зло. Какие же вы смешные и ничтожные, злые человечки, раз придумали такую мерзость — запретили мне телефонный разговор с прикованной к постели больной матерью.



С утра начинаю голодовку с двумя требованиями:



Дайте мне право позвонить матери;



Проведите мне операцию на повреждённом колене.



Колено, которое в тот день в ресторане мне травмировал сотрудник „TV-Имеди», требует операции. Адвокат передал начальнику тюрьмы соответствующую медицинскую форму №100. Я испытываю ужасные боли, но со стороны главного врача тюрьмы — нулевая реакция. Вероятно, и его втянули в это грязное дело по моим пыткам, но тюремный врач не осмелился бы пытать меня, если бы не получил на это «зелёный свет» от министра юстиции Пааты Салия.



Сегодня первый день голодовки!» — пишет Элизбарашвили.





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