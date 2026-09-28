Павленишвили: Сегодня у Михаила Саакашвили будет программное выступление

28.09.2026 12:17





По информации председателя правления «Национального движения» Ираклия Павленишвили, третий президент Грузии Михаил Саакашвили выступит на сегодняшнем судебном заседании с заявлением о плане действий.



Как заявил в беседе с журналистами Павленишвили, «он действительно намерен вместе с грузинским народом создать ещё одну эпоху созидания».



«Михаил Саакашвили сегодня сделает программное заявление, у него будет программное выступление. Михаил Саакашвили находится в заключении уже 5 лет не для того, чтобы оставить эту страну манкуртам. Он действительно намерен вместе с грузинским народом создать ещё одну эпоху созидания. Очень важно его видение того, как должны произойти изменения в стране и как он видит политическую ситуацию. Понятно, что Михаил Саакашвили до сих пор является главным оппонентом и главной альтернативой Иванишвили. Он действительно намерен не оставлять грузинскую политику олигарху на растерзание. Поэтому у него есть конкретное видение того, как нам выйти из этого болота.



Что касается запланированной на 1 октября акции, она состоится в 17:00 у Кувшинов Рике. Призываем всех, не только членов нашей партии, прийти», — заявил Ираклий Павленишвили.





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