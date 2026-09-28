На объездной дороге Батуми вводятся ночные ограничения движения на два месяца

28.09.2026 19:59





На Батумской объездной дороге, которая является частью международной трассы Сенаки — Поти (объездная) — Сарпи, начнутся работы по монтажу электрических и механических систем в тоннелях.



Для безопасного проведения работ с 28 сентября движение транспорта будет временно ограничиваться только в ночные часы:



с понедельника по пятницу — с 00:00 до 07:00;



по субботам и воскресеньям — с 02:00 до 07:00.



Такой режим будет действовать в течение двух месяцев. Днём движение по объездной дороге продолжится в обычном режиме.



Во время ночных ограничений транспорт, следующий по направлению Поти → Сарпи, с транспортной развязки Махинджаури на 92-м км будет направляться через Батуми, а затем снова подключаться к трассе Сенаки — Поти — Сарпи на 109-м км.



В направлении Сарпи → Поти будет действовать тот же объездной маршрут в обратную сторону.





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