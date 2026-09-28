Страны НАТО готовят планы эвакуации населения из-за российской угрозы

28.09.2026 20:50





Сувалкский коридор – примерно 100-километровый участок литовско-польской границы, проходящей от Беларуси до Калининградской области – считается ахиллесовой пятой НАТО и одной из главных потенциальных целей России на восточном фланге альянса. На фоне предупреждений западных разведок о том, что Владимир Путин может пойти на эскалацию вплоть до вооруженных действий против стран НАТО, Литва и Польша готовят планы на случай российского нападения, пишет The Telegraph.



Вильнюс и Варшава разрабатывают процедуры, логистику, готовят инфраструктуру, в том числе для организации маршрутов эвакуации через Сувалкский коридор. Около 20 польских сотрудников прибыли в Литву для участия в учениях на границе, в которых задействовано около 3000 сотрудников литовских служб и 1000 волонтеров. Страны работают над двусторонним соглашением, которое станет основой для реализации этих планов, которые также предусматривают эвакуацию в случае необходимости жителей Латвии и Эстонии, сообщил Вильмантас Виткаускас, директор Национального центра управления кризисными ситуациями Литвы.



Путин готовит почву для «скрытой мобилизации» после выборов в Госдуму, в ходе которой на службу могут быть призваны тысячи россиян, предупреждают западные спецслужбы. «Мы наблюдаем административную подготовку, которая позволит ее осуществить, если будет принято такое решение», — сообщил The Telegraph источник в одной из них.



Литва также рассматривает возможность введения контроля на границе с Польшей в случае военных действий с целью обеспечить собственную мобилизацию и «предотвратить выезд из страны лиц, занимающих определенные ключевые должности», сообщил Виткаускас.



Страны Балтии планировали к концу 2025 года построить высокоскоростную двухколейную железную дорогу Rail Baltica, которая прошла бы через все три страны до Польши и имела бы европейскую, а не советскую колею. Магистраль должна была позволить быстро перебрасывать из ЕС войска НАТО и эвакуировать жителей в обратном направлении в случае российской агрессии. Сейчас на польско-литовской границе пересадка пассажиров из одного поезда в другой занимает до 40 минут, а перевалка грузов – до восьми часов.



Но из-за пандемии ковида, бюрократических проволочек, согласований между многочисленными участниками проекта и нехватки средств дорогу теперь планируется завершить к 2030 году – и то проложив лишь одну колею.



Сейчас власти Литвы разработали подробный план эвакуации населения на случай военной угрозы или серьезного кризиса. В Польше готовят приграничное Подляское воеводство к роли транзитного коридора для жителей стран Балтии.



В свою очередь, в Германии стали готовить военные госпитали и гражданские больницы к приему большого количества пострадавших. В марте Бундесвер провел крупнейшие за последние десятилетия медицинские учения, смоделировав нападение на Литву и осуществив эвакуацию раненых в больницы Берлина и некоторых районов Бранденбурга.





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