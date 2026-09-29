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Министерство обороны Грузии принимает компьютерно-штабные учения SHARP LYNX 2026
29.09.2026 15:58
Министерство обороны Грузии принимает компьютерно-штабные учения SHARP LYNX 2026 многонационального батальона военной полиции НАТО. Церемония открытия учений состоялась в Совместном центре подготовки и оценки НАТО — Грузия (JTEC).
В церемонии приняли участие заместитель командующего Силами обороны Грузии генерал-майор Ираклий Чичинадзе, начальник Департамента военной полиции, генерал-майор Шалва Шенгелия, и командир JTEC полковник Давид Гагуа. Они пожелали участникам учений успехов.
По завершении учений будут оценены возможности военной полиции Сил обороны Грузии. SHARP LYNX 2026 станет последним мероприятием в рамках дорожной карты, разработанной для вступления в многонациональный батальон военной полиции НАТО.
Учения проводятся в рамках Существенного пакета НАТО — Грузия (SNGP) и направлены на дальнейшее повышение уровня взаимодействия, совершенствование штабных процедур, координации и управления в многонациональной среде.
В учениях участвуют представители подразделений военной полиции Грузии, Польши, Чехии, Словакии, Хорватии и Венгрии.
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