Кадагишвили: Рейтинги всех оппозиционных партий вместе взятых не превышают и половины рейтинга «Грузинской мечты»

29.09.2026 16:01





«Исследования в очередной раз показали, что общество правильно оценивает тот факт, что власти смогли сохранить вектор мира и развития», — заявил председатель Комитета парламента по вопросам местного самоуправления Ираклий Кадагишвили, комментируя результаты исследования IRI о рейтингах политических партий, которые были распространены в социальных сетях.



По его словам, это исследование было проведено Международным республиканским институтом (IRI) исходя из интересов оппозиции.



«Известная обществу объективная картина показывает, что совокупный рейтинг всех оппозиционных партий не достигает даже половины рейтинга «Грузинской мечты». Средний показатель оппозиции в основном составляет 2 процента. Это означает, что оппозиция своей вредной политикой, которой управляли и которую поощряли извне, перевела себя в режим саморазрушения. Общество увидело, что эта оппозиция не заботилась об интересах Грузии, в том числе в вопросе отношений с Европейским союзом. Они использовали темы войны, евроинтеграции, внутренней политики, демократии и свободы выражения мнений для спекуляций, чтобы создать в стране максимальную напряженность и захватить власть. Это неприемлемо для общества. Их активность в социальных сетях и СМИ направлена на разжигание напряженности, что является знакомым для населения сценарием. Эти исследования в очередной раз показали, что общество правильно оценивает тот факт, что власти смогли сохранить вектор мира и развития», — заявил Кадагишвили.



В социальных сетях пользователи распространяют слайд, на котором представлены результаты исследования IRI. Согласно распространенному слайду, в партийных рейтингах у «Грузинской мечты» 36 процентов, у «Единого национального движения» — 5%. По 2% имеют партия «Гирчи» Яго Хвичия, Лейбористская партия, партия Георгия Гахария «За Грузию» и партия «Ахали». По 1% имеют партия Аны Долидзе «Для народа», «Гирчи — Больше свободы» Зураба Джапаридзе, «Стратегия Агмашенебели» и «Партия народа». В рейтингах не указаны «Лело» и «Федералисты».







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