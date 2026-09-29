Кадагишвили – Отступления, которые делает посол Ирана, нерелевантны и не входят в деятельность посла

29.09.2026 17:28





Те отступления, которые делает посол Ирана, в данном случае абсолютно нерелевантны и не входят ни в контекст отношений между странами, ни тем более в деятельность посла и посольства, - так депутат «Грузинской мечты» Ираклий Кадагишвили отреагировал на заявление посла Ирана в Грузии Али Моджани.



По словам Кадагишвили, послу следует исполнять свои функции в рамках своей компетенции.



«Мы ни к кому не подходим избирательно. Ко всем подходим объективно, и в отношении каждого будет адекватный ответ в соответствии с их действиями. И в данном случае, касательно посла Ирана, скажу о своей позиции: пусть посол изволит исполнять свои функции в рамках своей компетенции. Те отступления, которые он делает в данном случае, абсолютно нерелевантны и не входят ни в контекст отношений между странами, ни тем более в деятельность посла и посольства», - заявил Кадагишвили.



Для справки, посол Ирана в Грузии распространяет заявление, в котором говорится, что в ближайшее время он поделится с читателями результатами проведённого им предварительного исследования, которое касается «как царицы Кетеван, так и документов и исторических источников, хранящихся в Иране и Грузии».



«Изображение царицы Кетеван на фасаде посольства Ирана в Тбилиси.



Этим вечером фасад посольства Исламской Республики Иран в Тбилиси осветился прекрасным и святым изображением царицы Кетеван.



Для меня это изображение связано не только с памятью об исторической личности; оно является символом исторической памяти, о которой до сих пор существует немало различных историй.



Вскоре я поделюсь с читателями этой страницы результатами проведённого мной предварительного исследования, которое касается как царицы Кетеван, так и документов и исторических источников, хранящихся в Иране и Грузии.



Представленный материал не будет ни официальной версией, ни претензией на то, что я говорю последнее слово о Кетеван; это будет личный взгляд и оценка историка на данном этапе исследования.



Естественно, в будущем эту оценку необходимо будет дополнить, проанализировать, критически пересмотреть или исправить на основе дополнительных источников и совместных исследований грузинских и иранских исследователей.



Возможно, переосмысление подобных историй может стать не столько возвращением в прошлое, сколько возможностью лучше и глубже узнать друг друга сегодня», -пишет посол.





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