Комитет ООН по правам человека попросил Грузию не выдавать России Михаила Тимофеева

29.09.2026 18:21





Комитет ООН по правам человека попросил Грузию не выдавать Михаила Тимофеева России, пока рассматривает его жалобу. Об этом Paper Kartuli сообщил правозащитник Роман Кисляк, который представляет Михаила Тимофеева и его сына Ивана Тимофеева в комитете.



Письмо комитета от 29 сентября есть в распоряжении редакции. В нем говорится, что комитет решил просить Грузию «воздержаться от экстрадиции, депортации, высылки или иного возвращения автора в Российскую Федерацию на время рассмотрения индивидуального сообщения Комитетом». В документах ООН «автор» — это заявитель, а «индивидуальное сообщение» — его жалоба.



Также в документе сказано, что копия письма направлена властям Грузии. До 29 марта 2027 года ООН просит Грузию прислать свои замечания: по приемлемости сообщения (формальным критериям) и по существу жалобы.



В 2007–2011 годах Тимофеев был помощником Сергея Фургала. В России его заочно обвинили в соучастии в убийстве бизнесмена Евгения Зори в 2004 году. По версии следствия, убийство совершили в интересах Фургала. Сам Тимофеев обвинения отрицает. «Мемориал» признал его преследование политически мотивированным.



В 2020 году Тимофеев уехал из России, в 2024-м переехал в Грузию. В январе 2026 года его задержали в Тбилиси по запросу России. 4 сентября Тбилисский городской суд разрешил его экстрадицию, позже Верховный суд оставил это решение в силе.



Защита считает и это указано в обращении в Комитет по правам человека ООН, что в России Тимофееву грозят произвольный арест, пытки и несправедливый суд. Кроме того, во время этапирования он может неделями оставаться без связи с адвокатами и родными. Отдельно защита указывает на то, что у Тимофеева инвалидность, и в российской тюрьме его здоровье может ухудшиться, вплоть до смерти.





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