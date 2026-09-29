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В госуниверситете Батуми открылась международная конференция о литературе и культуре Чёрного моря


29.09.2026   19:16


В государственном университете Батуми стартовала двухдневная международная конференция «Литература и культура Чёрного моря 4 и за его пределами — взаимные отражения перевода и литературы».

Форум рассматривает Черноморский регион как многоязычное, многокультурное и динамичное пространство, где литература и перевод взаимодействуют с различными историческими, культурными и идеологическими контекстами.

Конференцию открыли ректор БГУ Тите Арошидзе, министр образования и спорта Аджарии Мая Хаджишвили, декан факультета гуманитарных наук Теона Беридзе и ассоциированный профессор Хатуна Беридзе.

В мероприятии участвуют 43 исследователя из 14 стран — Грузии, Испании, Болгарии, Великобритании, США, Турции, Германии, Японии, Франции, Румынии, Армении, Чехии, Канады и Марокко.

Международная программа объединяет специалистов в области литературоведения, перевода, культурологии, когнитивной лингвистики и цифровых гуманитарных наук. Доклады проходят как очно, так и онлайн.

Отдельное внимание уделяется корпусной лингвистике и когнитивным методам исследования перевода, а также роли культурного и социального контекста в работе переводчика.


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