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AIIB выделит Грузии около €158,5 млн на развитие дорожной инфраструктуры
29.09.2026 19:17
Азиатский банк инфраструктурных инвестиций (AIIB) выделит Грузии около €158,5 млн на развитие дорожной инфраструктуры в Кахетии.
Кредитное соглашение подписали министр финансов Лаша Хуцишвили и представители АБИИ.
Деньги пойдут на проект TC-GATE — часть программы развития Транскаспийского транспортного коридора. Планируется построить четыре полосы на участках Бадиаури–Чалаубани (21,7 км) и Чалаубани–Бакурцихе (9,1 км), а также реконструировать 36,6 км дороги Гурджаани–Телави.
Проект должен улучшить транспортную связь Кахетии с основными и международными торговыми маршрутами. Завершение реализации запланировано на сентябрь 2031 года.
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