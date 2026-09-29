В Анаклиа и Ганмухури планируют создать крупную круглогодичную рекреационную зону

29.09.2026 19:13





По инициативе Муниципального фонда развития Министерства регионального развития и инфраструктуры прошло публичное обсуждение проектной документации по обновлению побережья Анаклиа и села Ганмухури в муниципалитете Зугдиди.



В обсуждении приняли участие государственный уполномоченный Самегрело — Земо Сванети Давит Верава, мэр Зугдиди Давит Кодуа, председатель сакребуло Мамука Цоцериа, представители местных властей и жители.



На встрече представили проект обновления прибрежной зоны, а также экологические и социальные отчёты. Обсуждение прошло в формате вопросов и ответов.



Проект предусматривает создание на территории площадью 66,5 га многофункционального пространства, рассчитанного на круглогодичное использование.



На побережье планируют обустроить:

• детские, образовательные, культурные и спортивные зоны;

• прогулочные и велосипедные дорожки;

• рекреационные пространства;

• открытую сцену;

• декоративное озеро.



Также предусмотрены реконструкция существующих объектов, обновление пешеходного моста между Анаклиа и Ганмухури и озеленение территории местными видами растений.



Проект реализует Муниципальный фонд развития Грузии при финансовой поддержке Азиатского банка развития.





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