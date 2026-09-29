МВД об отказе ЕНД в проведении акции в поддержку Саакашвили на площади Рике 1 октября

29.09.2026 17:38





Предупреждение, представленное 25 сентября 2026 года председателем руководящего совета «Единого национального движения» Ираклием Павленишвили, не было составлено в соответствии с требованиями закона и не содержало установленной законом информации, - так Министерство ВД отреагировало на заявление председателя руководящего совета «Единого национального движения» Ираклия Павленишвили, согласно которому 1 октября в парке Рике планировалось проведение акции с требованием освобождения Михаила Саакашвили, однако они получили от МВД отказ в проведении акции.



«Предупреждение, представленное 25 сентября 2026 года председателем руководящего совета «Единого национального движения» Ираклием Павленишвили, не было составлено в соответствии с требованиями закона и не содержало установленной законом информации, в частности:



- в заявлении (предупреждении) не было отмечено предполагаемое количество участников собрания;



- также, предупреждение не было подписано лицом, ответственным за организацию и проведение собрания/манифестации Бесарионом Геденидзе, что является обязательным требованием пункта 4 статьи 8 Закона Грузии «О собраниях и манифестациях».



Кроме того, Патрульная полиция письменно разъяснила Ираклию Павленишвили, что 3-4 октября 2026 года в различных локациях Тбилиси будут проходить мероприятия «Тбилисоба 2026», одной из основных локаций являются площадь Европы и парк Рике.



В связи с вышеизложенным соответствующие службы мэрии муниципалитета Тбилиси уже начали подготовительные работы к мероприятиям, посвящённым Тбилисоба. Соответственно, для того, чтобы проведение собрания/манифестации не мешало нормальной работе органов, предприятий, учреждений и организаций, беспрепятственному передвижению транспорта и людей, осуществлению других прав и свобод человека, организаторам акции было дано указание рассмотреть целесообразность изменения места и/или времени проведения собрания/манифестации», - поясняет МВД.





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