«Грузинская мечта» продолжает работу над запретом оппозиции

29.09.2026 18:18





21 сентября 2026 года в Конституционный суд Грузии поступил обновлённый иск «Грузинской мечты» о запрете парламентской партии «За Грузию» Гиорги Гахария.



Это уже третья версия иска о запрете оппозиционных партий: первоначально, в конце октября 2025 года, партия потребовала запретить «ЕНД», «Коалицию за перемены» и «LELO».



В апреле 2026 года к ним добавили «Федералистов», а в этом сентябре список пополнила партия «За Грузию».



Бывший первый заместитель министра обороны Грузии Нодар Харшиладзе заявил, что, по имеющейся у него информации, власти не станут запрещать партии сейчас, поскольку в таком случае они смогут обжаловать решения в международных судах. По его словам, это может создать для «Грузинской мечты» серьёзные юридические риски.



Харшиладзе утверждает, что запрет партий может произойти в первой половине 2028 года, чтобы у оппозиционных партий не осталось достаточно времени для полноценного юридического реагирования до парламентских выборов.



По словам Харшиладзе, «Грузинской мечте» необходимо получить конституционное большинство, чтобы изменить конституционно закреплённый евроатлантический курс страны. Он также считает, что власти могут быть заинтересованы в возвращении смешанной избирательной системы с мажоритарными депутатами, которая, по его мнению, поможет партии обеспечить конституционное большинство.





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