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Парламент поддержал изменение в первом чтении, установив единый порог в 100 000 лари
29.09.2026 16:42
Парламент Грузии в первом чтении в ускоренном порядке рассмотрел и 82 голосами поддержал поправки в Налоговый кодекс Грузии.
Согласно законопроекту, отменяется действующая многоуровневая система (порог в 40 000 лари и соответствующие ставки) и устанавливается единый порог дохода в размере 100 000 лари, в пределах которого физическое лицо полностью освобождается от налога на имущество.
Указанное изменение распространяется на налог на имущество, который в соответствии с Налоговым кодексом Грузии должен быть задекларирован в 2026 году.
По заявлению докладчика, председателя Комитета по финансово-бюджетным вопросам Пааты Квизинадзе, изменение коснется 81 тысячи семей.
Законодательная поправка вступит в силу сразу после публикации.
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