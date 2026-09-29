Парламент поддержал изменение в первом чтении, установив единый порог в 100 000 лари

29.09.2026 16:42





Парламент Грузии в первом чтении в ускоренном порядке рассмотрел и 82 голосами поддержал поправки в Налоговый кодекс Грузии.



Согласно законопроекту, отменяется действующая многоуровневая система (порог в 40 000 лари и соответствующие ставки) и устанавливается единый порог дохода в размере 100 000 лари, в пределах которого физическое лицо полностью освобождается от налога на имущество.



Указанное изменение распространяется на налог на имущество, который в соответствии с Налоговым кодексом Грузии должен быть задекларирован в 2026 году.



По заявлению докладчика, председателя Комитета по финансово-бюджетным вопросам Пааты Квизинадзе, изменение коснется 81 тысячи семей.



Законодательная поправка вступит в силу сразу после публикации.







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