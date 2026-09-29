Послу Ирана посоветовали оставаться в рамках дипломатического протокола и воздержаться от исторических выпадов

29.09.2026 15:52





Председатель Комитета по внешним отношениям парламента Грузии Николоз Самхарадзе призывает посла Ирана в Грузии оставаться в рамках дипломатического протокола и не углубляться в исторические экскурсы.



Как заявил Николоз Самхарадзе в беседе с Первым каналом Грузии, это не первый случай, когда посол Ирана делает неоднозначные заявления, в том числе касающиеся исторических фактов.



По словам депутата, после возвращения министра иностранных дел Грузии Маки Бочоришвили в Грузию этот вопрос будет с ней обсужден.



«Хочу напомнить ему, что в свое время у Грузии и Персии не было хороших отношений, существует тяжелая история, и это чувствительный вопрос для любого грузина. Я советую ему оставаться в рамках дипломатического протокола и не углубляться в исторические экскурсы, поскольку это не его дело. Если он хочет, чтобы между двумя странами сохранялись нормальные отношения, пусть воздержится от подобных выпадов», — отметил Самхарадзе.



Николоз Самхарадзе прокомментировал публикацию посла Ирана в Грузии Али Моджани в Facebook, в которой посол пишет:



«Вскоре я поделюсь с читателями результатами проведенного мной предварительного исследования, которое касается как царицы Кетеван, так и документов и исторических источников, хранящихся в Иране и Грузии. Представленный материал не будет ни официальной версией, ни претензией на то, что я высказываю окончательное слово о Кетеван; это будет личный взгляд и оценка историка на данном этапе исследования. Разумеется, эта оценка в будущем должна быть дополнена, проанализирована, критически пересмотрена или скорректирована на основе дополнительных источников и совместных исследований грузинских и иранских исследователей. Возможно, переосмысление подобных историй может стать скорее возможностью лучше и глубже узнать друг друга сегодня, чем возвращением в прошлое».







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