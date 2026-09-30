Верховный суд США разрешил Трампу возобновить депортации мигрантов в третьи страны

30.09.2026 10:04





Верховный суд США разрешил Администрации президента Дональда Трампа возобновить депортацию мигрантов в третьи страны. Как сообщает Reuters, суд удовлетворил экстренный запрос Министерства юстиции США о приостановке исполнения решения окружного судьи Брайана Мёрфи, согласно которому политика Министерства внутренней безопасности по выдворению мигрантов в так называемые третьи страны является незаконной.



Суд также удовлетворил ходатайство о рассмотрении в декабре аргументов сторон по данному спору, после чего будет вынесено окончательное решение относительно этой политики.



По данным правозащитных организаций, в прошлом году более 25 000 мигрантов были депортированы в 29 стран; большинство из них были отправлены в Мексику. Депортации мигрантов также осуществлялись в Южный Судан, Уганду, Экваториальную Гвинею, Либерию, Центральноафриканскую Республику и другие страны.



В феврале окружной судья Мёрфи постановил, что эта политика нарушает предусмотренные иммиграционным законодательством процедурные требования, а также право на надлежащую правовую процедуру, гарантированное Пятой поправкой к Конституции США. Надлежащая правовая процедура, как правило, требует, чтобы перед принятием определённых неблагоприятных мер правительство уведомило об этом человека и предоставило ему возможность быть выслушанным.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





