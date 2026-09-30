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В 370 образцах продуктов питания, взятых в детских садах, нарушений не выявлено
30.09.2026 09:59
В 370 образцах продуктов питания, взятых в детских садах, нарушений не выявлено. Об этом сообщает Национальное агентство продовольствия.
Согласно информации ведомства, Национальное агентство продовольствия продолжает активно осуществлять государственный контроль за безопасностью пищевых продуктов в детских садах.
В частности, как отмечает Национальное агентство продовольствия в распространённой информации, для лабораторного исследования были взяты 694 образца различных видов пищевых продуктов животного и растительного происхождения. На данном этапе известны результаты исследования 370 образцов - все они соответствуют установленным нормам безопасности пищевых продуктов.
«В рамках мониторинга лабораторно проверяются различные виды продуктов питания, в том числе: фрукты и овощи; молочная продукция (сыр, сухое молоко, ультрапастеризованное питьевое молоко, сливочное масло, сметана); мясо и мясные продукты (говядина и курятина); зерновые, готовые блюда и питьевая вода. Исследования проводятся по таким показателям, как тяжёлые металлы, нитраты, микробиологические параметры и патогены (аэробные микроорганизмы, колиформы, сальмонелла, шигелла, коагулазоположительный стафилококк).
Результаты исследований остальных образцов будут становиться известны поэтапно», - говорится в информации.
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