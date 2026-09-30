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Зурабишвили: Недавно прибывшие дипломаты видят, как власти обращаются с теми, кто выразил протест
30.09.2026 10:23
Пятый президент Грузии Саломе Зурабишвили встретилась в Париже с представителями дипломатических кругов. Об этом Саломе Зурабишвили сообщает в социальной сети.
Также пятый президент говорит о необходимости более активной и чёткой фиксации европейских позиций дипломатическим корпусом.
По её словам, из-за текущего поведения властей недавно прибывшие дипломаты часто проявляют осторожность, тогда как общество нуждается в том, чтобы внутри страны звучал твёрдый западный голос.
«Несомненно, нам нужны более энергичные и менее ограниченные дипломаты. Недавно приехавшие видят, как власти обращаются с теми, кто выражал протест, поэтому стараются адаптироваться к ситуации и действовать осторожно. Именно дипломаты это те, кого видит народ и чей голос слышит. Населению нужно увидеть, что в стране звучит твёрдый, европейский голос», - пишет Саломе Зурабишвили.
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