В Грузии археологи обнаружили неизвестный древний город — с дорогами, укреплениями и торговыми кварталами

29.09.2026 21:02





При поддержке Министерства культуры Грузии и финансировании Национального агентства по охране культурного наследия возобновились археологические исследования в Квемо-Ахалшени и его окрестностях, в муниципалитете Тетрицкаро.



С ходом работ на месте ознакомилась генеральный директор агентства Теа Ониани вместе с руководителем экспедиции, профессором Годердзи Нариманишвили.



Одна из главных задач археологов — установить планировку домов эпохи средней бронзы и исследовать более древние культурные слои. В ходе раскопок были обнаружены хозяйственные ямы, относящиеся к куро-араксской культуре и эпохе неолита. Ещё одной важной находкой стал небольшой курган эпохи средней бронзы.



В предыдущие годы археологи исследовали многослойное поселение, занимающее территорию около 30 гектаров.



В результате раскопок здесь было обнаружено ранее неизвестное древнее городское поселение со сложной системой укреплений. Жилые и хозяйственные районы были построены по единому плану, существовала система внутренних дорог, а также несколько торгово-ремесленных кварталов.



Первый археологический объект в окрестностях Квемо-Ахалшени был обнаружен в 1977 году. В 2016 году неподалёку от села случайно нашли каменный ящик-погребение античного периода, а систематические археологические раскопки начались в 2018 году.





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