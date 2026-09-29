Национальное агентство продовольствия: в 370 образцах продуктов питания, взятых в детских садах, нарушений не выявлено

29.09.2026 21:01





По заявлению Национального агентства продовольствия, в рамках государственного контроля безопасности пищевых продуктов в детских садах для лабораторного исследования были отобраны 694 образца различных видов продуктов животного и растительного происхождения.



По информации ведомства, на данном этапе известны результаты исследования 370 образцов — все они соответствуют установленным нормам безопасности пищевых продуктов.



Как отмечается в заявлении Национального агентства продовольствия, в рамках мониторинга в лабораториях проверяются различные виды продуктов, в том числе: фрукты и овощи; молочные продукты (сыр, сухое молоко, ультрапастеризованное питьевое молоко, сливочное масло, сметана); мясо и мясные продукты (говядина и курятина); зерновые продукты, готовые блюда и питьевая вода.



Исследования проводятся по таким показателям, как содержание тяжёлых металлов и нитратов, микробиологические параметры и наличие патогенов (аэробных микроорганизмов, колиформных бактерий, сальмонеллы, шигеллы, коагулазоположительного стафилококка).



Результаты исследования остальных образцов будут обнародованы поэтапно.





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