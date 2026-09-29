Мосешвили: Аэропорт Кутаиси переходит на новый этап развития

29.09.2026 21:01





«Взлётно-посадочная полоса длиной 3,5 км позволит нам принимать широкофюзеляжные воздушные суда, что даст возможность выполнять рейсы на более дальние расстояния, обслуживать больше пассажиров и начать грузовые перевозки. Это переведёт Международный аэропорт Кутаиси на новый этап развития», — заявил генеральный директор Объединения аэропортов Грузии Леван Мосешвили на мероприятии, посвящённом 14-летию Международного аэропорта Кутаиси.



По его словам, в конце года планируется открытие новой взлётно-посадочной полосы и связанной с ней инфраструктуры.



Леван Мосешвили рассказал о значении развития Международного аэропорта Кутаиси, партнёрстве с авиакомпаниями и дальнейших планах.



«Международному аэропорту Кутаиси исполнилось 14 лет. Сегодня мы также отмечаем 10-летний юбилей со дня создания базы нашей главной компании-партнёра — Wizz Air. Из Международного аэропорта Кутаиси выполняются рейсы по 32 направлениям, из них 25 — европейские, что имеет большое значение для развития туристического сектора», — заявил Леван Мосешвили.



В связи с юбилейной датой в течение недели в Международном аэропорту Кутаиси будут проходить различные развлекательные мероприятия. Кроме того, партнёрские компании предложат пассажирам специальные предложения.





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