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В Аджарии задержали двух опасных преступников, разыскиваемых Германией через Интерпол
01.10.2026 10:49
Сотрудники Департамента патрульной полиции МВД Грузии задержали в Аджарии двух иностранных граждан, находившихся в международном розыске по «красному циркуляру» Интерпола. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Задержание провели на основании запроса правоохранительных органов Германии. Фигуранты обвиняются в совершении серии тяжких преступлений на территории ФРГ, среди которых — похищение человека с целью вымогательства, изнасилование и нанесение тяжких телесных повреждений.
По данным МВД, им удалось пересечь государственную границу Грузии еще до того, как немецкие власти объявили их в международный розыск.
В настоящее время оба задержанных находятся под стражей. В их отношении начали стандартные процедуры для последующей экстрадиции в Германию.
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