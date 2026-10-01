В Аджарии задержали двух опасных преступников, разыскиваемых Германией через Интерпол

01.10.2026 10:49





Сотрудники Департамента патрульной полиции МВД Грузии задержали в Аджарии двух иностранных граждан, находившихся в международном розыске по «красному циркуляру» Интерпола. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.



Задержание провели на основании запроса правоохранительных органов Германии. Фигуранты обвиняются в совершении серии тяжких преступлений на территории ФРГ, среди которых — похищение человека с целью вымогательства, изнасилование и нанесение тяжких телесных повреждений.



По данным МВД, им удалось пересечь государственную границу Грузии еще до того, как немецкие власти объявили их в международный розыск.



В настоящее время оба задержанных находятся под стражей. В их отношении начали стандартные процедуры для последующей экстрадиции в Германию.





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