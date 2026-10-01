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Министр обороны Грузии принял участие в 6-й Международной оборонной выставке ADEX 2026 в Баку
01.10.2026 10:48
Вице-премьер Грузии, министр обороны Ираклий Чиковани прибыл в Баку, где примет участие в трехсторонней встрече министров Азербайджана, Турции и Грузии.
В рамках визита министр обороны посетил шестую Международную оборонную выставку Азербайджана ADEX 2026, которая проходит в Бакинском экспоцентре.
В состав грузинской делегации во главе с Ираклием Чиковани вошли заместитель министра Давид Купатадзе и заместитель командующего Силами обороны, генерал-майор Заза Чхаидзе.
По информации Министерства обороны, представители грузинского оборонного ведомства в Бакинском экспоцентре получили возможность ознакомиться с новейшими военными технологиями, оборонным оборудованием, системами управления, контроля, связи, компьютерными системами, разведки и кибербезопасности, технологиями искусственного интеллекта, беспилотными летательными и наземными аппаратами.
ADEX 2026 проводится по инициативе Министерства оборонной промышленности Азербайджанской Республики при совместной поддержке Министерства обороны. Международную военно-промышленную выставку посетил президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев. Международная выставка является крупнейшим в регионе мероприятием в сфере оборонной промышленности.
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